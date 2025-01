Lihtsad nõksud praeahju puhastamiseks: nii läheb tüütu töö palju libedamalt

Pühade ajal leidsid köögipliit ja -ahi kõvasti kasutust ning kui kiiremad ajad möödas, tuleks ehk põhjalikum puhastus ette võtta. Teadupärast on praeahju puhastamine üks tüütumaid kodutöid, kuid see on tunduvalt lihtsam, kui silmas pidada mõnd nõuannet.