MAALEHE ARHIIVIST | Endine minister Jüri Kraft: mul oli kabinetis mitu telefoni, üks läks otse Kremlisse. Seda käidi „parandamas“...

Võib siis öelda, et teil on üle saja limusiini rendile antud. (Limousine — maakond Prantsusmaal. Nimetus tulnud tolleaegsete lehmakarjuste eripärase kapuutsiga hõlsti limousine’i järgi. Seda kandsid ka lahtise rooliistmega tõldautode juhid. Siit omakorda autode nimetus — limusiin. — Toim.)

Märkamatult on saanud kunagisest Eesti noorimast ministrist Eesti vanim ettevõtja. Mis tagasi vaadates silma jääb? Mis ma ikka enam tagantjärele targutan. Suures iseseisvusetuhinas ja platsi puhtaks löömisega on ikka vigu ka tehtud. Tehakse edasigi.

Eesti läbi aegade suurim tootmisharu, kergetööstus, on lastud üsna ära manduda. Sellest on kahju… Võiks ju veel mõne asja ja mõne mehegi peale solvunud olla, aga olgu peale…

Nii see on. Kui nimemuutmise aeg oli, siis isa oli selle vastu ja nii see jäi. Eestis üsna haruldane, aga kui kord Münchenis hotellitoa telefoniraamatu lahti lõin, paistis, et kolmandik neist olid Kraftid. Seal on see väga levinud nimi.