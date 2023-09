Uskumatu juhtum: kuul läks peast läbi, aga metsavend jäi ellu

Suurema osa elust Virumaal elanud Ruuben Lambur on sündinud hoopis Järvakandis. Pere oli suur: neli poissi ja kolm tüdrukut. Isa Aleksander Lambur töötas Järvakandi klaasivabrikus. “Siis jõudis kätte aeg, mil president Päts hakkas asundusi looma. Eks isa mõelnud, et temagi isa oli talumees. Ning andis avalduse sisse Peressaarde asunduskoha saamiseks.

Käisime isaga isegi vangilaagrites kuulamas, poisse polnud enam kuskil. Saime teada, et Tallinnas on mingi nimekiri nende kohta – seal olid Saksa poole üle tulnute andmed nende kohta, kes mobiliseeritute seast hukati ja arreteeriti. Sõitsin siis Tallinnasse ja sain teda, et vennad Viktor ja Robert on hukatud.