MAALEHE ARHIIVIST | Fred Jüssi: kirg võib maha jahtuda, aga armastus on eatu

Ülikoolis ju õppisime pedagoogikat, oli pedagoogikapraktikum. Seal meie juhendajad nõudsid ikka reeglite täitmist ja sinna kuulus tunnikonspekt. No kellele seda konspekti vaja on?! Minule teda pole vaja, kui ma tunnen õpilasi, kui olen neid tundma õppinud. Kui ma tean ainet, tean, missuguse valiku teen ühes klassis, missuguse teises klassis.

Mulle see paralleelklassis tunniandmise jutt meeldis. Et astudki teise klassi, ja isegi kui tahad, ei ole seal võimalik rääkida täpselt sama juttu.

See on, jah, minugi elu moodi. Mõtlen, miks ma ometi nii tegin, kuid mõne või rohkema aasta möödudes saan aru, et see otsus oli sel hetkel just parim. Selleks et oleks nii, nagu hiljem, näiteks kümne aasta pärast on.

Vahepealne, jaaa. See, mida ma hetkel vajan. See on nagu otsustega. Olen kohanud palju inimesi – nad ei ole üldse kõik minust nooremad –, kes ütlevad, et nad on vale otsuse teinud kunagi. Olen neile püüdnud mõista anda, et see, mida tol ajal otsustasid, oli kõige õigem, sest kui sa oleksid teadnud paremat otsust, oleksidki teinud teistsuguse.

Vahepeal koguneb uut moraalset kapitali, eks sa sealt siis võta ja vaata valikuliselt. Ammutad, paned selle eelmisega kokku ja liigud sedamööda, kuidas su oma maailmapilt ja mõttelaad muutub. See varieerub nii või teisiti. Sa ju näed inimeste silmi, kes su ees on. Sealt ei ole väga raske järeldusi teha, kust otsast peale hakata, missugune suund võtta.

Vahepeal muidugi koguneb kapitali. Seda tuleb kasutada. Ärimehed ütlevad, et raha ei pea seisma, vaid raha peab liikuma. On nii või?

See on suuresti nii nagu tundide andmine paralleelklassides... See ei ole mitte nii, et sa nüüd alati oled värskete mõtetega ja alati tuled uue ideega või uue mõttega inimeste ette.

Kui hiljaaegu jälle küsiti, mida ma arvan tunnustusest, olin sunnitud ütlema, et ei oska vastata. Sellepärast, et pole selle nimel ühelgi rajal astunud ühtegi sammu. Kõik, mis on tulnud, on tulnud. Kui on tulnud tunnustus, on see mind üllatanud ja vahel ka õlgu kehitama pannud – kas see on nüüd selle eest, et olen elanud nii, nagu ma elan.

See on siis, kuidas asjad tagasi tulevad. Mulle tuleb aga meelde üks teine asi.

Kunagi sügaval Vene ajal oli üks naljade sari “Armeenia raadio küsib”. Ja oli ka küsimus, kas maakera on ümmargune. Armeenia raadiole vastati, et jah, on küll ümmargune. Vaat see oli see aeg, kui hiinlastega jälle suhted sassis olid. Kiruti hirmsasti läänt, räägiti lääne ees lömitamisest, sellest, et saksofon on kodanliku kõlaga pill... See lääs oli midagi õudset. Armeenia raadios põhjendati vastust: kõik see sitt, mille oleme läände ajanud kogu aeg, on nüüd hakanud meile Hiinast tagasi tulema. Idast, sest on ümber maakera ära käinud.

Hm. Mulle tundub tähtis, et mu räägitu pärale jõuaks ja siis kunagi kuidagi mu endani tagasi – tagasiside, et saaks minna edasi.

Ikka. Neil ei ole võimalust. Kui keeldun, siis otsigu uus autor, kes on valmis proovima. Aga nad ei olnud päri minuga tookord. Suhtumine oli selline, et mis need asja ehedus, asja värskus või asja uudsus veel on! Aga mis veel on tähtis niisugustel puhkudel?

Ütlesin tookord, et tunnen lapsi, tean, kui palju aega mu käsutuses on – kell on seina peal olemas. Et see ongi me kaameraproov, pange oma kaamera käima ja teeme.

Ma olen ka ise ajakirjanduses tegev olnud. Ja seal on küsimus, millest ma teen oma tööd. Mis see on, mille ma sinna kärgedesse lõpuks panen? Mis asi see on, mida ma küsitlejana temalt... Mulle meeldiks see ilus sõna “lüpsan”. See nõuab teise inimese aastakümneid kestnud mõtisklusi, pingutusi vahel, tema elu kogemust, kannatusi ja rõõme... kõike, kõike, kõike.

See vajab nüüd natuke hoolikamat sõnastust. Te olete sellele ka kindlasti mõelnud. Millest ajakirjanikud elavad? Ma ei räägi praegu meie intervjuust, meil on mõnus olla.

Kaja ei ole ka päris õige sõna. Vastukaja peab justkui päris tõesti vastu olema. Kui inimesed kajadest hakkavad elama, siis need on peegeldunud helid, peegeldunud hääled. Sa ei saa iial päris ehedaga, selle õigega ühendust. Ei teagi, mis see õige on.

See kõnekoor, mis kuskil loodusesõprade kokkutulekul vastu hüüab, et oi, ma kuulasin teid ja nägin... Väga hea, sest selleks ma ju räägin ja neid pilte teen. Aga kui tuleb üks noormees niimoodi autogrammi küsima, siis on see märk, et miski on jõudnud pärale. On inimest puudutanud, ja võib-olla mitte ainult seda ühte inimest, vaid tervet nišši, kus on see noor intelligentne rahvas. Noormees oli kui sõnumitooja.

Ent ükskord tuli Tartu rongis minu juurde üks noormees ja palus autogrammi. See võis olla kümme aastat pärast seda, kui mu nägu ilmus pilti ja mu kirjutised ilmusid Eesti Looduses. Ma elasin oma elu ja tundsin rõõmu sellest, ja kui see noormees tuli, sain aru, et maakera on tõesti ümmargune. Kümme aastat olin ma ühes suunas käinud, ühele poole õhku hinganud ja puhunud, ja siis tuleb see noor mees...

Ma olen selle peale rohkem mõelnud kui te ilmselt arvate.

Heh, ma ei kahtle selles üldse. Ma olen otsustanud ja teinud valiku, meie kohtumine on minu valik. Aga olen otsustanud ka, et mulle aitab sellest, et minu tagumiku peal liugu lastakse. Ilus sõna on... aga mul on villand sellest.

See, mida sa turult ostad, maksab sellepärast, et sellesse on keegi pannud oma aja, energia, oma oskused, oma töö, oma armastuse. Nii on sellegagi, mida ajakirjanik välja lüpsab küsitletavalt... kui on tegemist sellega, et inimest peabki lüpsma...

Mu tädi väike talu oli kunagi Narva maantee ääres – seal on praegu ka veel Jussi bussipeatus. Sõja ajal ta roomas lahingute ajal karjamaale ja lüpsis lehmad rohusse tühjaks, et neil ei tekiks udarapõletikku.

On inimesi ka, keda peab lüpsma, sest kui sa teda ei lüpsa, siis tekivad ülejäägid. Mõtlen näiteks hellust kõige laiemas mõttes, mille puhul ei ole üldse lihtne vahet teha, kas saab rääkida puudujääkidest või ülejääkidest. Kui inimesel on helluse ülejäägid ja ta läheb neid pakkuma, siis mõistetakse teda tavaliselt hoopis teistmoodi, arvatakse, et ta kerjab hellust, sest tal on seda puudu. See ei tarvitse üldse nii olla. Ütlen seda just oma tädi põhjal.

Lehmad jäid ellu. Ühel oli väike pommikild udaras, aga see kasvas sisse. Elu läheb edasi! Nii paljudel meist on sõjaaegseid pommikilde organismis või hinges või kus need veel on.

Ma mõtlesin, et kui teiega juttu ajan – te olete minust kakskümmend aastat vanem –, kuulen ehk midagi, mis mind mu mõtete ummikutest edasi aitab. Ja kui teised ajalehest seda loevad, aitab see ehk ka neil väärikamalt edasi elada...

Jaaa. Vaata, see on see, et meis on olemas palju, aga me ei tea, mis see on. On vaja impulssi, mis mõtte või selle teatud kanali vabastaks. On vaja puudutust, mis selle nii-öelda punga su hinges avanema paneb.