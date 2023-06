Lugu Ojakülast ja Andja mõisa riuklikust parunist, kes saadeti sunnitööle

Ojaküla kuulus Kunda mõisa alla, siin oli karjamõis. Teeristi kutsuti Ristiväravaks. Siit Rakvere poole minnes paremat kätt tee ääres asus tosinajagu majakestest koosnev saunikute küla. Saunikud tegid mõisale tegu ja käisid Aru karjääris tööl. Nendest elamutest olid mõned eelmise sajandi keskel veel alles ja neis elati.

Saega ja Orguste talude kohal olid varem tapamajad. Peale I maailmasõda tehti tee, mis viib teeristilt Selja poole. (Linda Saega)

1931 a sisse- ja väljarände kohta tehtud küsitlustest on teada, et „Ojakülasse tulnud keegi Tammar paarikümne aasta eest Kadrinast. Tammar oli põllupidaja. Muidu on üksikuid inimesi siia-sinna liikunud.

Paaskülast on üks Kunda mõisa moonamees Kaukaasiasse läinud. See tulnud ka ruttu tagasi, ei tea just kaua pärast (kui pika aja pärast). Ilmasõja eel läinud Tullid Kalikülast (Haljalale kuuluvast) Siberisse, kuue nädala pärast tulnud jälle tagasi, asunud Rakverre. Pääle eelmainitud Kaliküla Tullide läinud siis veel mõned pered säält külast samal ajal Siberisse ja tulnud samuti tagasi kui teised.“ (Juhan Hager, 1931 Haldjas@folklore.ee)

Arusoost pressis suurvete aegu vesi külasse. 1930-ndate algul kaevas Kunda tehas kraavi, et karjäärist vett välja saada. Sellest kujunenud oja poeb Orguste juures maa alla ja ilmub jälle teispool maanteed välja, et voolata Toolse jõkke. Veevaesel ajal võib ta kuiv olla. Ojaküla nime tekke põhjus on täiesti olemas. Toolse jõgi on piiriks Ojaküla ja Paasküla vahel.

Keskajal kandis jõgi Pühajõe nime, ta suubub merre Toolse lossivaremetest ida pool.

„Võrreldes Toolse jõe orgu Kunda oruga, on esimene tunduvalt vanem. Sellest järeldatakse, et Toolse jõgi oli peajõgi, Kunda jõgi aga tema haru“ (Helmut Joonuks „Viru rannikul“).

Ka mainib H. Joonuks, et ühendus kahe jõe vahel on katkenud, ainult aimamisi võib Kohala heinamaadel jälgida ürgse Pühajõe sängi.

Tänapäeval asub Ojakülas puidufirma „Imprest“. Firma kuulub Lemeks Gruppi ja annab tööd 72 inimesele.