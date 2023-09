Laske vesi keema, lisage suhkur ja segage, kuni see lahustub. Lõigake rabarberivarred tükkideks ning keetke neid siirupis, kuni on pehmed. Seejärel suruge mass läbi sõela, et želee tuleks läbipaistvam. Laske veidi jahtuda, lisage vein ja želatiin ning kuumutage veevannil, kuni želatiin lahustub. Ärge keetke! Pange želee purkidesse ja säilitage külmikus.