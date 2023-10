HOIATUS | Libeduseoht on suur! Alarmsõidukoolitaja annab nõu, kuidas talvise libedusega teel püsida

Kui kiiresti ma võin sõita?

Uno Laasi sõnul on enamikul juhtidest kindel usk, et sõita tuleb nii kiiresti, nagu piirkiiruse märk näitab. “Ent kui hommikukohvi juues näed, et väljas ikkagi sajab lund, siis on mõistlik kohe arvestada, et aega läheb rohkem nii auto puhastamisele kui ka teekonnale endale,” märgib ta.