MAALEHE ARHIIVIST | Indrek Toome: panikööre on Eestis rohkem kui vaja!

Olite nn nõukogude ajal mitmes tähtsas ametis. Millal esimest korda mõtlesite, et nüüd hakkab riigis küll midagi muutuma?

Ei ole välistatud, et ühel hetkel oleks hakatud kruvisid taas kinni keerama, mis toonuks kaasa repressioone ja isegi verevalamise kogu suures riigis. Vaevalt oleks Eestil olnud võimalik jõuga end taas iseseisvaks võidelda.

Siiski sai ka Gorbatšov aru, et demokratiseerimine väljub tema kontrolli alt ja hakkas poliitiliselt visklema, otsima tuge vanameelsete poliitikute hulgast, et endist olukorda taastada. Džinni pudelisse ja hambapastat tuubi tagasi panna on aga võimatu. Nii ka seekord.