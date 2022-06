JOONIS | Võrtsjärv peidab kolme lennukit ja viit väikest saart

Kas teadsite, et Eesti suurim siseveekogu Võrtsjärv kandis algselt nime Virtsjärv? See viie saarega järv peidab endas ka kolme lennuki­vrakki.

Heinassaar. FOTO: <p>Henn Timm</p>

Võrtsjärv on suurim tervikuna Eesti territooriumil olev järv. Järve voolab sisse 23 jõge, oja ja kraavi. Ainsaks väljavooluks on Suur Emajõgi. Minevikus läbis Võrtsjärve Pärnu–Viljandi–Tartu–Peipsi veetee, mis on maakerke tagajärjel kadunud. Võrtsjärves on viis saart: Tondisaar, Pähksaar, Ainsaar, Heinassaar ja Rättsaar.