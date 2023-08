Ohtlik sarnasus: üks surmavalt mürgine, teine hea söögiseen

„See võib tunduda täiesti absurdne, kuid ka seente hulgas on välimus varieeruv ning tõesti — vahel võib rohelise kärbseseene värvus küll meenutada suurt sirmikut, kuid kübara pind on erinev. Roheline kärbseseen on sile, suur sirmik soomuseline.“

Valge kärbseseen on ka maheda maitsega ning seetõttu proovimisel mõruduse või kibedusega häiret ei anna. See seen on läbinisti valge, samas šampinjon on alt roosakas ja vanemal seenel muutub värvus veel tumedamaks.