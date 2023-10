Mida teha sügisel mahakukkunud lehtedega?

On jälle sügis ja lehed langevad. Kas need koristada või jätta murule toiduks, see on igasügisene dilemma.

FOTO: Foto: Siim Lõvi

Üks võimalus on lehed kompostida. Parem moodus aga on kokkuriisutud lehed laotada vaarikate ja sõstrapõõsate alla ning maasikaridade vahele. Kohev lehevaip kaitseb taimi lumetul talvel külma eest ja suvel hoiab niiskust. On ka vastupidine seisukoht, et lehti ei tohiks üldse riisuda. Pealegi on – vastupidiselt seni levinud eksiarvamusele – langenud lehed maapinnale väga heaks väetiseks.