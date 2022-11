Kutsuge täna hinged sooja

Vanemas maakeeles tähendab hing inimest. Oma emakeeles saame öelda, et 9. klassis on 24 hinge ehk õpilast, riigikogus on 101 hinge ehk saadikut, Eestis elab üle miljoni hinge ehk inimese. Enda ja teiste hingelise olemuse meenutamine ja tunnistamine aitab jääda inimeseks.

Meie rahvas on ikka olnud hinge usku. Hingeusk on kirjutatud sajal moel meie emakeelde. Hing on meil meeles ja keelel. Kui midagi on väga valesti, ajab see hinge täis. Suur ülekohus lõikab hinge. Hing võib valutada, kurvastada, igatseda, olla surutud, tunda hingeahastust ja hingepiina. Hing võib olla müüdav, kadunud, eksinud ja õnnetu. Vahest ei anna hing asu ja inimene otsib hingepidet. Kui miski on hingel, hing on raske ja vaevas, tuleb hinge puistada, hingelt ära rääkida. Siis muutub hing kergemaks. Vahest paistab meie silmist ehk hingepeeglist see, mis on peitunud hingepõhja, hingesoppidesse. Märka inimest, vaata talle silma.