„Istuge ometi, Mihhail Sergejevitš!“ Väheteada seigad Gorbatšovi visiidist Eestisse

Mõne hetke pärast võttis jutt Marati tootmisliini juures ootamatult karmi pöörde. Peasekretäri seljatagune oli kindel – fotole jäänutest on tema ihukaitsjaid kokku lausa kuus, lisaks siinse KGB ülem Karl Kortelainen. Karl Vainost paremal seisab Gorbatšovi ihukaitse ülem kindralmajor Vladimir Medvedev.

Aegade algusest on kõikjal kombeks külalisi lahkelt vastu võtta ning neile ikka kõige paremat näidata ja pakkuda. See on loomulik ja inimlik. Kui pahatihti ettetulevad ülepingutamised kõrvale jätta.