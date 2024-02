MAALEHE ARHIIVIST | Vigala Sass: õnnelik on see, kes on sündinud draakoniaastal

Draakon on inimene, kes vajab vaba suguelu, kuid peab sellega olema ettevaatlik. Vägagi ettevaatlik peaks ta olema taimedega, sest talle mõjuvad need topelt tugevalt. Ka alkoholiga peab draakon piiri pidama, sest maks, magu ja neerud on tal alkoholi suhtes tundlikud. Temast võib kiiresti alkohoolik saada.

Ravi on draakonil kõige parem korraldada mao kaudu (dieet). See annab ägeda draakoni juures alati tulemusi. Üldiselt on ta üleärritatud maoga. Väga ettevaatlik peab olema närvihaigustega, mis võivad märkamatult ligi hiilida. Ning kui need ükskord avastatakse, on draakon mõnikord juba invaliidistunud.