VIDEO | Jõulukaktus õitseb vaid soodsates tingimustes, oska talle neid pakkuda!

Jõulu- ehk lülikaktuse (Schlumbergera) hübriidid ja sordid on nii värvikirevad, et poes on nendest raske mööda minna. Kui otsustate jõulukaktuse kasuks, valige välja kõige ilusam ja jõulisem taim.

Ka poest lahkudes pakkige taim külma ja tuule kaitseks paberisse. Kui on väga külm, pange taime ümber mitu kihti paberit, seejärel suunduge otse koju.

Kodus ärge kiirustage paberi eemaldamisega. Laske taimel rahulikult mõni tund seista, et ta jõuaks toatemperatuuriga harjuda.

Parim kasvukoht jõulukaktusele on põhja suunda avanev aknalaud, sest seal on piisavalt valgust, kuid mitte eredat lõunapäikest.