Kui lätlane käib saunas, läheb 4 tundi julgelt aega. Mida ta seal nii kaua teeb?

Nii palju kui on Lätis saunikuid, on ka erinevaid lähenemisi ja võtteid, aga üldjoontes aetakse ikka sarnast niiske teraapilise sauna asja. Enamasti käiakse saunas muidugi ilma elukutselise saunameistri osavõtuta ja saunatarkuseid kasutatakse just nii palju, kui parajast aega, tuhinat ning võimalusi on.

“Saunakultuur on ilus. Sellest on kasu neljal moel, nii füüsilisel, vaimsel, emotsionaalsel kui hingelisel,“ räägib saunameister Vineta Saulīte, kes peab tähtsaks saunas õige atmosfääri loomist. "Igal juhul peab sauna tulema eesmärgiga. Igal saunatajal on see omasugune ja nad võivad selle vabalt ka enda teada hoida.”

Saulīte jutt vaimust, emotsioonist ja hingest võtab vahest kokku selle, mis püha saunakogemust otsivate lätlaste peades toimub, kui uuritakse, milline viht millist tervisenäitajat soodustab või mida peletab.