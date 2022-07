PUUST JA PUNASEKS | Kuidas on õige külmkapis toitu hoida?

“Kõige hullem on toidu ristsaastumine,” avas ta põhiprobleemi. Selleks et toidus ei hakkaks arenema soovimatud mikroorganismid, tuleb kogu toidukraami hoida jahekapis suletuna karbis-kotis või toidukile sees, mitte lahtisena. Siis säilitab see oma värskuse paremini ja kestab kauem.