Hilissügisel korjatavate viljadega on meie tingimustes üsna nigelad lood. Ometi teadis juba vanarahvas, et kadakamarju tasub koguda veel novembriski. Rahvasuu ütleb hariliku kadaka viljade kohta lihtsalt kadakamarjad. Botaanilises mõttes on aga tegu eriliste lihakate käbidega, millel puudub soomuskate.

Kuigi kadakamarjadega ei osata tänapäeval suurt midagi peale hakata, tasub õppida meie esivanematelt, kes neid vilju meeleldi kasutasid.