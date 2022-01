Albu mõisa sünge ajalugu: šoti päritolu mõisnik nülgis inimesi elusalt

Tammsaare mail asuvast Albu mõisast on teateid juba XIII sajandist. Ajaloolaste hinnangul on see üks vanemaid ordumõisaid mitte ainult Järvamaal, vaid terves Eestis. 1741. aastal mõisa omandanud Gustav Otto von Douglasest on pajatatud hirmsaid lugusid nii tsaariajal kui hiljemgi.

Tallinnas elav ettevõtja Tiit Raukas, kelle vanaema töötas XX sajandi algul mõne aasta Albu mõisas toatüdrukuna, mäletab elavalt mitut kummalist vanaema juttu, mis on hiljem leidnud kinnitust ka teistest allikatest.

Kord saadetud toatüdruk mõisa pööningule ühest kirstust midagi tooma. Toatüdruk, Tiit Raukase vanaema, ajanud kirstud kogemata segamini ja avanud ühe teise suure kirstu kaane.