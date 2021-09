Kui ma hakkasin uurima, mis mees Uno Loop on, sain aru, et see on väga raske – temani üldse jõuda. Isegi pealtnäha kõige lähemad inimesed ütlevad, et Loop on nii delikaatne ja sisimalt tark inimene, et lihtsalt pole ennast kunagi maailma ette laiali laotanud.

Estraad on olemuslikult ju kitsas valdkond, see on popmuusikast üks väike tordilõik või sektor, tänapäeval elab ehk veel kuidagi Eurovisiooni lavadel, aga muus maailmas on estraadimuusika kuidagi poolik või surnud... Ainult seni, kuni kuuled Uno Loopi laulmas!