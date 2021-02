Varroalest tuli koos BAMiga Siberist ja teeb mesilaste elu sama kibedaks kui inimeste pandeemia

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Koroonaviirus tegi selgeks, et kuigi linnad on inimeste elu palju lihtsamaks muutnud, on linn oma tiheasustusega just see keskkond, kus haigused ülikiirelt levivad. Ka mesilased on õlg õla kõrval elanud miljoneid aastaid. Kuidas nad nakkustega hakkama saavad?

Mesilased teavad, et haigusi ära hoida on lihtsam kui neid ravida. Näiteks katavad nad taruvaiguga kõik taru sissepääsud, ka taru lennuava ees oleva piirkonna töötlevad nad vaiguga. Taruvaigul on antibiootilised omadused, seega on see justkui desinfitseerimisvahend uksel, kust iga siseneja üle astub ja jalad haiguskandjaist puhtaks pühib.

Kuid ometi pole Euroopa meemesilane seni hakkama saanud mesilasmaailma suurima pandeemiaga, kes nõrgestab peresid järjekindlalt. Jutt käib parasiidist nimega Varroa destructor.