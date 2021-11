Sõstrapõõsaid ongi hea lõigata just sügisel, kui lehed on juba langenud. Siis ei ole ohtu, et vigastatakse puhkevaid pungi ja põõsad paistavad kenasti läbi – kõik on näha!

Vastistutatud põõsa, mille oksad pole hästi jagunenud, võib peaaegu täielikult tagasi lõigata, see soodustab uute võrsete moodustumist.

Soovituslik on mitte lõigata kohe pärast istutamist, vaid järgmisel hooajal, kui taim on juba juurdunud ja kohanenud. Siis lõigatakse kõik oksad umbes 15 sentimeetri kõrgusel maapinnast maha. Enne uute võrsete harvendamist tasub lasta sellistel taimedel aastakese rahulikult kasvada.