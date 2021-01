Tartu teadlased tõmbavad maapirnikrõpsudega sööjate kõhud käima

Poest ostetud ning enda kasvatatud kartuleid ja porgandeid võrreldes selgus, et bakteriaalne mitmekesisus on naturaalselt kasvatatud kraamil suurem.

„Paljud bakterid, mis juurikates olid, on ka meie enda seedekulgla elanikud. Mida rohkem baktereid juurviljas on, seda rohkem nad toodavad meile vajalikke aineid, mis mõjutavad meie immuunsüsteemi, närvisüsteemi ning ainevahetust,” rääkis genoomika ja mikrobioomika vanemteadur Elin Org.

Edasi tuli mõte töötada juurviljadest välja kasulike bakteritega toode. Algmaterjaliks valiti maapirn, kuna see sisaldab kiudainet inuliini ja väga rikkalikku mikrobioomi kooslust. Inimene inuliini ise ei omasta, kuid see on väärtuslik toit meie seedekulglas olevatele kasulikele bakteritele. „Kõhus ootab suur seltskond suu ammuli, millal süüa saab,” piltlikustas mikrobioloog Viia Kõiv.

Mil moel maapirnikrõpsud kasulikud on ja kuidas see teaduslikult kindlaks tehti, loe artiklist.