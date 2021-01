Nagu sahmakas jääkülma vett: välismaalt vaataja märkab Eesti elus ehmatavaid muutusi

“Olin harjunud, et Eesti on väike ja tsiviliseeritud riik, mis pingutas kõvasti ja investeeris palju raha enda imago reklaamimisse, ning see toimis. Eesti kehastas edukat postsovetlikku vabariiki: kuidas olla digitaalne pioneer, Tallinna kosmopoliitne eliit, muusikaliselt tugev ja tugeva demokraatiaga läbipaistev riik… Maailma suunatud rahvuslik bränding tõepoolest töötas,” meenutab portugallane João Lopes Marques endisi aegu.

“Kurb on vaadata seda, kuidas valitsuskoalitsioon süstemaatiliselt Eesti mainet hävitab,” lisab USAs elav ajakirjanik Sten Hankewitz. “Eestil oli ju pea kõik iseseisvuse taastamise järgsed aastad väga hea maine – edukas majandus, e-riik, ühetaoline tulumaks – ja praeguseks on sellest mainest järel ainult riismed. Vahel mõtlen, et kui Trump on USAs ainult Vabariikliku Partei maine tõsiselt ära rikkunud, aga USA enda mainet saab õige inimene eesotsas taastada, siis Eestit juhtiv Jüri Ratase valitsus (ja ma ütlen meelega, et Jüri Ratase valitsus, mitte EKRE, sest peaminister ikkagi vastutab oma valitsuse ja selle liikmete eest) on hävitanud eduka Eesti maine ja jätkab selle hävitamist.”