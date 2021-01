Jaagup Kreem: see, mis meil praegu on, ei ole uus normaalsus

(

) Ma olen päris mitu korda hakanud hispaania keelt õppima. Nüüd, jah, võtsin uuesti ette. Tunnid on olnud kord nädalas. Kui oleks kaks-kolm korda, siis võiksin juba

nii, et vähe pole. Õpetajaks on argentiinlane. Aga kahjuks on praegu tunnid internetis.