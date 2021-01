VAATA OMA SILMAGA: südantsoojendav rahvatantsukontsert, mis ei jõudnud küll lavale, ent kogub nüüd veebis kuulsust

"See esilinastub veebis 22. detsembril. Päris kontserdile tõmbas koroona kriipsu peale," seisis loos. Kirjutis kandis pealkirja " Rahvatantsija koroonakriisis: tahaks kõrge mäe otsa ronida ja hundi kombel ulguda ".

Tänaseks on rõõm tõdeda, et suurejooneline salvestus sai kibekähku, koroona kiuste valmis ja ootab veebis ka Maalehe sõprade silmamist. Tänaseks on sellest osa saanud enam kui 1700 huvilist.