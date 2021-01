Uudised

Eakatele töötati teadlaste abil välja uudne toit

Kui enamasti on uudistooted suunatud noorematele inimestele, siis nüüd tehti euroraha abil tootearendus, kuhu olid kaasatud tarbijatena eakad, et luua uudne toode, mis arvestaks just nende soove.