Olustveret peetakse Baltikumi uhkeimaks mõisaks just tänu sellele mehele

Kuidas on võimalik, et Eestis on läbi saja aasta säilinud uhke maakivist mõiskompleks tervelt 30 hoonega? Ilmselt nii, et mõisas tegutses põllumajanduskool, kes suhtus lugupidavalt kõikidesse teistessegi mõisa tootmishoonetesse. Ja et kooli direktoriks sai 30 aastat tagasi Arnold Pastak – mees, kes suurele osale neist hoonetest kasutusotstarbe, renoveerimisprojekti ja raha leidis.