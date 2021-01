GRAAFIKUD | 10 aastat eurot. Kas midagi on Eesti inimeste elus ka paremaks läinud?

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina nendib, et Eestis on tarbijahinnad viimase kümne aastaga kasvanud ligi 24%. See on olnud Euroopa Liidus üks suuremaid tõuse.

Et kaupade ja teenuste hinnad on kümne aastaga suurenenud, on Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul aga loogiline. “Ei ole võimalik, et tahame palkade tõusu, aga hinnad olgu seal, kus nad olid kümme aastat tagasi,” rõhutas ta. “See oleks juhtunud ka krooniga.”

Vaata loost, kuidas on kümne aastaga nii poes kui ka turul erinevate toidukaupade hinnad tõusnud. Ja millise hüppe on teinud palgad, pensionid, toidukorvi maksumus, elatusmiinimum, kütus ja veel palju muud asjad.