Uudised

Oma töötasuga hästi toimetulevate töötajate arv on viimase kuue aastaga kolmekordistunud, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööturu-uuringust. Toimetulekuks on vaja teenida vähemalt 1156 euro suurt netopalka, hästi äraelamiseks aga üle 1500 euro. Ametite lõikes on olukord erinev.