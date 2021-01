Jüri Kraft: suure lumetuisu järel tulid maanteele tankid ja lükkasid ka autod kraavi

Meenutusi möödanikust hakkas Jüri Kraft tasapisi kirja panema juba varem, kuid raamatuks said need koroonaviiruse põhjustatud uute reeglite tõttu. Kevadel tuli rohkem kodus olla ja ei pääsenud ka oma väikesesse Hispaania villasse, kus Kraft viimastel aastatel on aega veetnud.

Lennupiletid olid küll ostetud, kuid lennukid ei lennanud.

Kodus istumine rikkus tuju ja viis mõtteni panna mälestuskillud tervikuks kokku. Mõnigi osa raamatusse saanust on üsna julge.

Siiani ettevõtluses tegutsev tippjuht ei ole hoidnud tagasi kirja panemast oma arvamusi ega varja konkreetsete sündmuste juures nendega seotud isikuid.

“See oli mulle suur piin, keda sisse kirjutada,” tunnistab Jüri Kraft. “Mõningad mehed võtsin viimasel momendil välja ka. Aga kes olukorda teab, saab aru, kes sündmustega seotud on.”