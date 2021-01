HINNAMUUTUS 10 AASTAGA | Ostja maksab kartuli eest kaks korda rohkem, põllumees saab poole vähem

Konjunktuuriinstituudi andmetel maksis kartul turgudel 10 aastat tagasi keskmiselt 34 senti/kg, nüüd aga 78 s/kg. Turuhindade tabelid ilmuvad igas Maalehes ja sealt on näha, et eri turgudel on erinevad hinnad.

Tartu avaturul on praeguse külmaga vaid kaks-kolm kartulimüüjat, kes hoiavad oma kaupa autos vatitekkide all soojas. Halli auto kõrval lahkelt mugulaid pakkuv naine raputab pead, kui kuuleb väidetavast suurest hinnatõusust. „Mul on hind pea samasugune kui kümme aastat tagasi,” ütleb ta, viidates hinnasildile, kus on kilohinnaks 40 ja 50 senti.

Tartu turuhoones on aga olukord teistsugune. Seal maksavad kartulid 80 senti/kg ja pakkujaid on kümmekond.