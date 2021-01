Maapoisina sündinud Hannes Noorkõivu pensionisambaks on palmid

Hannesel on maja ümber istutatud mitu kääbuspalmi. Esimesel jõulupühal palusin Hannese õemehel Kalmeril, kes samuti Kuukiire talus elab, teha pildid lumistest palmidest. Polnud ju teada, mitmeks päevaks või tunniks esimene lumi maha jääb. Silmas tuli pidada, et kui temperatuur väljas langeb alla viie miinuskraadi, peab palmid kinni katma ja pildistada polegi enam midagi… Saime ilusad lumised palmifotod!

“Esimestel aastatel ei julgenud ma potipalme õue jätta – suvel hoidsin muidugi õues, aga alates novembrist tõin tuppa. Palm ise kannataks rohkem külmakraade, aga potid ei kannata!” ütleb Hannes, kes palgatööl käib Tartu Kaubamajas, aga iga vaba hetke pühendab oma hobile.

Olen Hannesega nõus, et lumi ja palmid on haruldane vaatepilt. Raske lumi tuleb muidugi lehtedelt maha raputada, aga üksik külmasähvatus ei tegevat neile lõunamaa puudele midagi. Hoopis suurem vaenlane on palmidele tuul!