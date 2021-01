Maaeluminister Arvo Aller: ei saa nii suhtuda, et olen kogu aeg ukrainlasi kasutanud ja see peab igavesti nii olema

Maaeluminister Arvo Aller avaldas intervjuus Maalehele lootust, et ettevõtjad on tänavu paindlikumad ja oskavad paremini oma tulevikku plaanida.

Viirus ilmselt kevadeks veel seljatatud pole, kui aednikud töölisi vajama hakkavad. Kas kordub eelmise aasta stsenaarium, et töölised ei saa Eestisse ja maasikakasvatajad on hädas?

Kui piirid on kinni, siis ei liigu mitte keegi.

Mida siis maasikakasvatajad tegema peavad?

Neil on pool aastat aega, et ennast ette valmistada. Ei saa nii suhtuda, et ma olen kogu aeg ukrainlasi kasutanud, sellele oma äri üles ehitanud ja see peab igavesti nii olema.

Ma ei usu, et maikuus on riik lahti. Niisiis peavad maasikakasvatajad ja teised põllumajandusettevõtjad läbi mõtlema, kuidas sellistes tingimustes ellu jääda – kas suurendada või vähendada pindasid, teha eelkokkuleppeid õpilastega, vaadata töötukassa poole, kus on kirjas üle 50 000 töötu.

Kuidas sai juhtuda, et 2021. aastal pole üleminekutoetusi, kuigi see oli kõikide erakondade valimislubadus?

Kõik me lubasime valimistel midagi. Mitte keegi ei lubanud seda, et meil tuleb pandeemia.