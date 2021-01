Vastne linnapea Katri Raik: igas Narva peres võiks olla vähemasti üks eestikeelne raamat

Kas Katri Raigist saab järgmine Eesti president?

Teemasid, millest räägime Narva vastse linnapeaga, on hulgi. Näiteks: kuidas on võimalik, et Narvas saadakse senini hakkama riigikeelt osakamata? Kas narvalaste Narva kapseldumisest üle saamiseks võiks neid poolkohustuslikult Eestisse ekskursioonile saata? Millal saab Narvas 24. veebruar olulisemaks kui 9. mai?

Kuni selleni välja, et miks peaks üldse hakkama Narva linnapeaks? Ja mida mõtleb Raik, kui ütleb, et “ Narvast ei saa kunagi Viljandit, Tartut, Pärnut”?