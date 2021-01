Õnneks on Eesti piisavalt tilluke, et hommikul kas või põhjapiiri äärest lõunapiirile sõita, seal hoolega ringi vaadata, söömaski käia ja siis hiliseks keskõhtuks koju tagasi jõuda. No või siis ka ööbima jääda, et hommikul veel millelegi pilk peale visata. Pilk Lääne-Virumaale, Lääne-Eestisse ja saartele ning Lõuna-Eestisse kinnitab, et osa saada on seal küllalt paljust.

Siin siis valik, kus ära käia ja mida nautida.