ASI SELGEKS | Kellele ja kuidas muutub maamaks seoses maade hindamisega

Maa-ameti nõuniku Veronika Ilsjani sõnul puudutab hindamise tulemus omanikku kahel moel. Esiteks nii, et maaomanik saab 2024. aastal maksuteate, kus maamaks on arvutatud uue maksustamishinna alusel. Ja teiseks, kui tema maal asuvad tehnovõrgud ja rajatised, siis on õigus saada talumistasu. Talumistasud tõusevad hindamisega üle kolme korra.

On otsustatud, et maamaksu aastasele kasvule seatakse piirang ja kodualuse maa maksuvabastus jääb kehtima. Muudatusi on seoses talumistasudega ja need on maaomaniku jaoks soodsad.