Kalatootjate laod on täis, kriisi lõppedes läheb kala ilmselt palju odavamaks

Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi ütles esimese asjana, et ootuseks on see, et saaks koroonaviirusest võimalikult väikeste tagajärgedega üle. Eestis on kogu toodangust, mis normaalsel ajal tehti, läinud 85% eksporditi ja ainult 15% söödi siin. Koroonakriisi tõttu on turud kinni ja kala ei ole kuhugi müüa.

„Kõige suuremhäda onmeie mageveekala – koha jaahvenaga. Nende põhiline turg oli Lääne-Euroopaja Põhja-Ameerika, enamus läks HoReCale, kuid igal pool on hotellid, restoranid, kohvikud suletud ja seda kala lihtsalt ei võeta,” selgitas ta. Nii hoitaksegi külmutatud kala ja fileed ladudes.

„Kõige efektiivsem ja lihtsam oleks see, kui riik teeks tugioste või korvaks ladustamiskulud,” oli ta teine soov. „Kõik kulud on arvutatavad ja välja võetavad, mingit bluffi ei ole.”