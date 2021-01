Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine.

Nagu Vipp tunnistas, on probleeme palju, kuid riigi poolset tahet neid lahendada, ei olejuba ammu paistnud. Ta ütles, et Saaremaal ja ümbruskonnas on probleemiks kormoran ja hüljes. „Uuringud näitavad, et hüljes hävitab kala kolmkorda rohkem, kui kalurkond üldse suudaks välja püüda,” rääkis ta.