Uskumatu lugu Rakverest, kuidas iseõppinud pagar pani töökoja käima ja kogus kogukondlikult toimetades kuulust nii, et tema juurde on haputainaga talitamise nippe õppima tuldud lausa Põlvast.

Peaasi on pööraste ideede rohkus ja julgus need ellu viia, räägib Eesti esimeste juuretisega tehtud pontšikute autor Gerri Stets, kelle viimatine saavutus on krõbe vastlapontšik, samuti juuretisega haputainast.