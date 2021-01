Kuidas on võimalik, et Tallinnas on inimese keskmine aastane kulu toidule, eluasemele, rõivastele, teenustele jms umbes 6800 eurot, Võrumaa elanik saab aga hakkama ainult 3900 euroga?

Leibkonna kulutuste uuring on põnev ülevaade elust eri maanurkades. Vaata ja mõtle, kus sinu arvates on kõige muretum elada.