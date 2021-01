Lillepeod 1980tel olid nii popid, et tuli tuleohutuseeskirju rikkuda ja karta oli lava kokkukukkumist

Pirita Lillekasvatuse Näidissovhoosi toonane direktor Leo Tedremäe oli käinud Soomes ja talle meeldis seal nähtud lilleseadjate esitlus – konkurss, kus võistles kümmekond floristi ja samal ajal mängis taustaks klaveril pianist.Tedremäe arvas, et ka meil võiks midagi taolist olla.Esimesel lillepeol osales 15 võistlejat – kõik Eestist. Rahva huvi ürituse vastu oli aga ootamatult suur – kõik 3000 istekohta olid hõivatud ning kokkuleppel tuletõrjevalvega seisis 1500 pealtvaatajat istmeridade taga.Tuleb tunnistada, et välisosalejate Eestisse saamine polnud sugugi lihtne. Minuni jõudis vihje, et kuna tegu on NATO maadega, peaksin olema valmis andma aru KGB-le, miks ma rikun seadust ja luban nende riikide inimesi avalikul üritusel esinema.Tol päeval ma igaks juhuks enam pärast lõunat tööle tagasi ei läinud ja koju ka mitte.