“Kui koroonakriis mullu märtsis avaldus, siis ma ei hakanud omale illusioone looma ning teadsin, et see ja järgmine hooaeg jääb kämpingus vahele,” rääkis Läänemaal Topi talus elav Kaupo Kala, kelle klientidest 99% on olnud välismaalased.

Tuli mõelda, mille muuga leib lauale tuua. Kuna Kala tegeleb purjetamise ja jahiga, oli ta kokku puutunud sellega, et looduslikke häid vahendeid, mis kaitseksid riideid ja jalatseid läbivettimise eest, eriti palju pole. Sellest tuli mõte ise asi käsile võtta.