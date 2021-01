Seakasvatajad: meil on stabiilselt närune olukord

„Sealiha kilohind 1,19 on püsinud juba mitu kuud ja nüüd ei võta tööstused enam sigu ka vastu, mis me teeme nendega?“ kirjeldas hetkeseisu Põlvamaa seakasvataja Ave Haamer. Mõni tapamaja oli lihakehadega ummikus, teises kohas oli tsehh suletud töötajate haigestumise tõttu koroonasse.

„Meie kriisiajal tootmist tagasi ei tõmba, sest peame stabiilselt oma tarbijaid toodetega varustama,“ teatas aga Tartumaa seakasvataja Aare Kalson. Müügikohtade laiendamine on ta kõige hullemast päästnud, nii saab tootmist ja kaubavedu optimeerida ning kulutusi madalamal hoida.

OÜ-l Mulgi Lihakarn juhataja Tõnis Viil tõi esile, et seakasvatajad on sunnitud hinda alla laskma ja seetõttu saavad ka nemad odavamalt müüa.

Kas kärss on kärnas ja maa külmand lõputult, või paistab tunneli lõpus ka valgust?