IN MEMORIAM Vahur Tõnissoo 24. IV 1964 – 17. I 2021

On kurb tõde, et inimesed, kes teevad kõike kogu hingest, ei pea kaua vastu. Nii oli ka pühapäeva hommikul vaid 56aastasena meie seast lahkunud EPKK juhi Vahur Tõnissooga.

Mehe lähedased kolleegid ütlevad, et eelmisel suvel, kui tuli võidelda selle eest, et maasikakasvatajad ja piimatootjad tööjõu tagasi saaksid ning ellu jääksid, rääkinud ta mõne korra sellest, et „süda jupsib”. Aga nii lõplikku lahendust ei oodanud keegi.

Vahur Tõnissoo oli visionäär, kelle suur soov oli, et põllumeeste ühistud muutuksid tugevaks ja ühistegevus saaks kindlalt jalad alla.

Tõnissoo missioonitunne ei piirdunud põllumajandusega. Ta tegi suurt selgitustööd, et Rail Balticu trass õigest kohast kulgeks ning selle alla liiga palju põlde ja kodusid ei jääks.