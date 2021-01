Kuidas sai Lasnamäe poisist Venemaa tuntud filminäitleja?

Lepime Kirill Käroga kokku, et räägime tema elust ja filmitegemisest. Niisiis joomegi arvutipildi vahendusel pühapäevahommiku kohvi – üks Moskvas, teine Raplas – ja räägime.

Kas pidid ka meie jutuajamise oma agendiga kooskõlastama?

Ei. Ta ei tegele minu imagoga, vaid ainult mu filmitöödega. Ning mis puutub Eestisse, siis see on ikkagi mu armas kodukant.

Muidugi need, kes tahavad Moskvas minuga kõnelda, nagunii helistavad agendile. Isegi filmides mängimist ei saa ta mul keelata, kui ma ikka tahan seal osaleda.

Eile õhtul oli ka seriaali ühe osa esilinastus?

Jah, platvormil Start esilinastus “Reisijate” viies seeria. See oli mitte minu, vaid mu kolleegide esilinastus. Seda sellepärast, et igas uues seerias on uued näitlejad, ainult mina mängin kõigis.

Millal Venemaal muutus seriaalide tegemine ka kunstiliselt kvaliteedilt samaväärseks suurte mängufilmidega?

Mulle tundub, et see juhtus kusagil nullindate lõpus.