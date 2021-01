Mõne kuu pärast ei tohi enam müüa ühekordseid plastnõusid ja ka bioplastist söögiriistu

2 019. aastal võttis Euroopa Parlament vastu ühekordsete plasttoodete direktiivi (SUP direktiiv), mis rakendub kõigis EL-i riikides alates tänavu 3. juulist. Sellega tekivad plastnõude ja muude plasttoodete müügile lisanõuded, sh keelatakse teatud toodete müümine.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht N ele Peil ütles, et E L- i loogika on olnud selline, et keelatakse ära need tooted, millel on olemas alternatiivid nagu näiteks plastist noad-kahvlid, kõrred või õhupallide pulgad .