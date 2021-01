Tänasest on lubatud minna Lääne-Eesti ja Peipsi jääle

„Jääle minnes tasub alati olla ettevaatlik, hinnata ilmaolusid ja lähtuda sellest, et ohutus oleks tagatud,“ ütles Pinta ning lisas, et näiteks Hiiumaal ja Saaremaal on praegu ka lahesoppe, kuhu jääd tekkinud ei ole.

Jääle minnes soovitab Pinta panna selga ilmastikule vastavad riided, võtta kaasa jäänaasklid, planeerida jääl olek valgesse aega ning anda jääle minekust oma lähedastele teada. „Lisaks tuleks alati kaasa võtta laetud mobiiltelefon, millega saab hätta sattudes kiirelt abi kutsuda,“ lisas Pinta.

Infot merejää olude kohta saab riigi ilmateenistuse jääkaardilt.

Merejääle mineku keeld kehtis Lääne-Eesti rannikualal 12. detsembrist kuni 18. jaanuarini.

Maastikusõidukiga võib tänasest minna ka Peipsi järve jääle

Püsivad miinuskraadid on oluliselt parandanud jääolusid Peipsi järvel, mistõttu on alates tänasest lubatud maastikusõidukitega minna ka Peipsi järve jääle. Samamoodi võib maastikusõidukitel liikuda ka Lämmi- ja Pihkva järvede jääl. Viibimine järvejääl on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud viibimiskeelu alani, mille piirivalvurid nüüdseks tahtmatute piiriületuste ning eksimiste vältimiseks juba ka vastavate siltidega tähistanud on.

Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jää aga veel sedavõrd tugev ei ole ning neil piiriveekogudel võib jätkuvalt liikuda vaid jalgsi. Pattina järve jääkate on endiselt ebaühtlane ja ohtlikult nõrk, mistõttu on sinna minek keelatud. Samuti on keelatud viibida jääl Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit ning Narva jõe lähtele lähemal kui 1 kilomeeter. Ühtlasi on keelatud väljuda järve jääle Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal ning Piirissaarest kagu suunas jäävale jääalale.