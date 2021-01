SUUR INTERVJUU | Kaja Kallas: nüüd on aeg tegude inimesteks, kes teevad rohkem, kui lihtsalt räägivad

Kaja Kallas lükkas tagasi levima hakanud väited, et Reformierakond on läbi rääkinud nõrgalt. “Meie seisame väga tugevalt oma programmi eest. /.../ Oleme teinud väga hea eeltöö, ja näiteks sellesama eestikeelse haridusega, mida me esmaspäeval arutasime, tegime ikkagi väga suure sammu edasi sealt, mis praeguses koalitsioonis on. /.../ Nii et vastupidi, ma olen väga positiivselt meelestatud, et oleme saanud oma programmi asju väga palju sisse. Aga see, et konkurendid õõnestavad ja üritavad kõike näidata halvas valguses – arvan, et see on ka suhteliselt ootuspärane.”

Kallas selgitas ka oma viimase aja väga ettevaatlikku kõnepruuki, milles võib näha soovi Keskerakonda mitte millegagi pahandada: “See ei ole ju mingi uudis, et meil on olnud kahe erakonna vahel suhteliselt suur umbusk ja peame seda usaldust ehitama. Seetõttu ma arvan, et on väga mõistlik, kui me vaatame, et ka koalitsioonipartner tunneks ennast hästi.

On ju kogemust, kus sa väga jõuliselt ütled välja midagi, mis võib tegelikult seda koostööd halvendada ja seda me ei soovi teha. Me soovime Eestile selles kriisiolukorras pakkuda stabiilset valitsust ja see saab toimuda ainult võrdsetel alustel.”