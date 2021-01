Soome läheb kolmapäevast lukku, netikommentaatorid toetavad piiride sulgemist

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Mu mees töötab ehituses ja ehitusplatsid on täis eestlasi, venelasi, poolakaid, ukrainlasi … kõige hullemad viirusepesad! Ma ei taha, et me nende tõttu haigeks jääksime. Hea et see lõpuks karmi käega lahendati,” avaldab YLE uudise all arvamust naisterahvas. Paljud kommenteerijad on sama meelt, et piirid oleks võinud juba ammu sulgeda ja seada kas või sõdurid piirile seisma. “See pole õige, et üle piiri tuuakse koroona sisse ja meie ettevõtted peavad seetõttu kannatama,” kirjutas teine.

Tallinki kontserni juht Paavo Nõgene on pöördunud Soome riigi poole palvega piiranguid pehmendada ja lubada siiski piiriületust näiteks vahetult enne tehtud negatiivse testi alusel. Seda ettepanekut aga ei toetatud.